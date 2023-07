Varazze. Nella mattinata odierna si è tenuta, presso la sede di questa Capitaneria di porto, una riunione sul recupero e lo smaltimento del cetaceo spiaggiatosi ieri nei pressi della località Baia del Corvo del comune di Varazze, cui hanno partecipato rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Varazze, Provincia di Savona, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Asl2 Liguria, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, Prefettura Savona e Direzione Marittima della Liguria.

Dopo ampia discussione si è convenuto che le operazioni di recupero e smaltimento saranno effettuate – come prevedono le leggi vigenti – a cura del Comune di Varazze, con il sostegno di Regione Liguria e la collaborazione della Provincia di Savona, che si avvarrà a tale fine di società specializzate operanti in campo marittimo e nel trattamento dei rifiuti (come giuridicamente è considerata la carcassa della balena in questione).

Attualmente un piano operativo è all’esame della Capitaneria di porto e degli altri Enti coinvolti nella vicenda, che si sperava di poter risolvere già nella giornata odierna per un ritorno alla normalità nel tratto di mare del levante savonese.

Una volta consolidato tale documento si passerà alla fase esecutiva che sarà comunque subordinata al miglioramento delle condizioni del mare che, attualmente, impediscono ai mezzi nautici specializzati di avvicinarsi alla costa, dove attualmente giace la carcassa del cetaceo.

Dunque ci vorrà ancora tempo per la rimozione e lo smaltimento della carcassa, in quanto si dovrà attendere l’affidamento dell’incarico alla ditta specializzata.