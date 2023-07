Varazze. Forse già questo pomeriggio la carcassa di capodoglio arenatasi ieri mattina sugli scogli di lungomare Europa, verrà trainata e portata in una zona di mare sicura e idonea al suo smaltimento.

È questo ciò che emerge dal tavolo di lavoro che si sta svolgendo in queste ore nella sede della Capitaneria di Porto di Savona tra le autorità competenti che, fin da ieri, stanno lavorando per trovare una soluzione.

Il gigante del mare, della lunghezza di circa 12 metri, è stato intanto disincagliato dalle onde del mare, in aumento già dalla notte scorsa, e si trova nello specchio acqueo antistante la zona dove è stato ritrovato ieri.

La prima segnalazione della sua presenza era arrivata alla Guardia Costiera alle 8 di domenica. In queste ore si stanno affinando i piani per il trasporto e lo smaltimento del capodoglio che avverranno in piena sicurezza.

La carcassa dell’animale è in avanzato stato di decomposizione: per questo è stata firmata ieri un’ordinanza di divieto di balneazione nella zona.