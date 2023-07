Un uomo e due bimbe non riescono a tornare a riva, bloccati sugli scogli a Capo Noli: soccorsi dall’elicottero

Noli/Varigotti. A causa della risacca non riescono più a tornare in spiaggia e si rifugiano su una scogliera a picco, soccorsi questo tardo pomeriggio da vigili del fuoco e Capitaneria di porto.

A vivere la brutta avventura, per fortuna terminata senza gravi conseguenze, sono stati tre bagnanti: un uomo che si è ferito e sanguinava da una gamba e due bambine di 6 e 12 anni. I tre si trovano nei pressi della scogliera di Capo Noli, in corrispondenza della galleria.

Sul posto per cercare di recuperare e riportare a terra i tre turisti sono intervenuti la motovedetta della Guardia Costiera, una squadra dei vigili del fuoco, l’automedica del 118, i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’elisoccorso Drago, partito da Genova. L’intervento del mezzo aereo si è reso necessario data la zona particolarmente difficile da raggiungere attraverso i mezzi di soccorso da terra. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Savona.

Una volta che l’elicottero ha raggiunto la parete rocciosa dove erano bloccati l’uomo e le due bambine, un sommozzatore è stato verricellato per una trentina di metri fino a raggiungerli. Appurata la non eccessiva urgenza per il ferito, ha optato prima di imbarcare le bimbe, sempre via verricello e dopo di recuperare anche l’uomo.

I bagnanti sono stati trasportati, successivamente, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per tutti gli accertamenti medici del caso.