Canottieri Sabazia nella top 20 d’Italia: al lago di Ledro è la prima società ligure

Savona. Weekend di gare per contendersi il titolo italiano per società. La Canottieri Sabazia ben si difende con una squadra completamente rinnovata, molti risultati tecnici con 5 equipaggi in finale, due sesti posti e tre ottavi posti.

Diciotto gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione: Andrea Tarditi, Francesco Lai, Michael Battaglia, Riccardo Rossi, Martino Cambiaso, Edoardo Griseri, Giovanni Folco, Paolo Ricco, Ludovico Spezialetti, Samuele Dossetti, Filippo Spezialetti, Pietro Giusto, Ettore Delfino, Michele Parodi, Alessandro Mineo, Samuele Vezzoso, Simone Delfino, Leonardo Sogno e in doppia veste di Atleta e Tecnico Giulio Vaira, oltre naturalmente il driver Mauro Capodimonte.

Nella classifica finale, che per la cronaca vede vincitrice la società del Friuli San Giorgio di Nogaro, la società savonese porta a casa un sedicesimo posto e prima società ligure, mantenendosi nelle prime venti migliori società d’Italia.

Prossimo impegno, la seconda prova di canoa giovani che si svolgerà a San Giorgio Di Nogaro, nel prossimo weekend: quattro gli atleti che parteciperanno accompagnati dal tecnico Ludovico Spezialetti.

Fervono intanto già i preparativi per il classico Campus arrivato alla 47° edizione e, malgrado il livello del lago non sia eccellente, si ritorna nella sede originale, quella di Osiglia, dopo la parentesi Toscana dello scorso anno per la chiusura del Centro Regionale sul Lago.

Altra iniziativa in embrione, la nascita del gruppo di “Donne in Rosa” (donne che hanno subito operazioni al seno), impareranno ad andare in Dragon Boat e parteciperanno a manifestazioni per portare un messaggio di speranza. L‘esordio di questo gruppo sarà a Savona in occasione del 43° Trofeo Medaglia D‘argento Presidente della Repubblica.