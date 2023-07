Canottieri Sabazia: due medaglie d’oro per Noemi Scordino a San Giorgio di Nogaro

Savona. La seconda prova Canoa Giovani è stata organizzata a San Giorgio di Nogaro, in Friuli-Venezia Giulia, dalla locale società canoistica. Hanno partecipato tutte le società del Nord Italia, con oltre quattrocento atleti in erba che hanno dato vita a gare interessanti anche dal punto di vista tecnico.

Presente, con buoni risultati, la Canottieri Sabazia. Noemi Scordino si conferma tra le migliori d’Italia nella categoria Allieve B, conquistando due ori: uno sulla distanza dei 2.000 metri e uno sui 200 metri, migliorando i propri record. Questo lascia ben sperare per la prova di settembre a Caldonazzo, dove saranno presenti tutti i settori giovanili nazionali.

Bene anche i risultati degli altri componenti della squadra, accompagnata dal tecnico Ludovico Spezialetti: Matteo Pennino, Alessandro Ricci (Cadetti A) e Tommaso Bacino (Cadetti B) si piazzano dal sesto al nono posto nelle gare, sia di fondo che di velocità.

Il prossimo weekend scenderanno nuovamente in acqua nove atleti della squadra maggiore, per partecipare al campionato italiano di categoria (Under 23, Junior e Ragazzi).

Dal 4 al 12 agosto, tutti gli atleti della Canottieri Sabazia parteciperanno al consueto campus estivo ad Osiglia, presso il centro Regionale di canoa, in preparazione degli ultimi impegni stagionali.

Chiuderà la stagione il 43° Trofeo Medaglia D‘argento Presidente della Repubblica che si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Savona.

Podio per Noemi Scordino