Campionato regionale Esordienti A, gli atleti di Amatori Nuoto Savona si portano a casa 9 medaglie

Si sono svolte i giorni 7, 8 e 9 luglio a Genova presso l’impianto polisportivo La Sciorba le finali regionali esordienti A.

I giovani atleti si sfidano, in questa ultima tappa del campionato, per ottenere il titolo di campione regionale nel rispettivo anno di nascita.

I nuotatori savonesi guidati da Diego Giacchino, recentemente chiamato a guidare la rappresentativa ligure al trofeo delle regioni, hanno dimostrato di essere tra le migliori promesse del nuoto ligure riuscendo a portarsi a casa 9 medaglie d’oro.

Le strepitose prestazioni degli atleti hanno fatto guadagnare alla società il terzo posto nella classifica a squadre e due piazzamenti sul podio nelle staffette, riuscendo a battere società molto più numerose, dimostrando ancora una volta che ciò che conta non è la quantità ma la qualità dei nuotatori.

Sono tre i nuotatori savonesi che hanno ottenuto il riconoscimento di Campioni regionali: Arianna Avanzini, Virginia Uccelli e Francesco Di Donato.

Tutti e tre i giovani dell’Amatori hanno ottenuto il riconoscimento di campioni regionali per tre volte.

Menzione d’onore per Arianna che è riuscita a ottenere 3 ori, nonostante sia stata costretta a fermarsi dall’attività per gran parte della stagione estiva a causa di un infortunio.

I tre giovani atleti a settembre passeranno di categoria e inizieranno ad allenarsi con la prima squadra dove potranno lottare per ottenere una qualificazione ai campionati italiani.

Gli amatorini in totale si portano a casa 14 medaglie individuali e 2 piazzamenti sul podio nelle staffette, oltre al trofeo di società terza classificata.

Di seguito tutte le medaglie per ogni atleta.

– Arianna Avanzini (2011) oro nei 100 dorso, 200 misti e 100 stile.

– Virginia Uccelli (2011) oro nei 400 misti, 200 stile e 400 stile, argento nei 200 misti e negli 800 stile.

– Francesco Di Donato (2010) oro nei 100 farfalla, 100 rana e 200 misti, bronzo nel 100 stile.

– Matteo Forella (2010) argento nei 100 farfalla e bronzo nei 200 dorso.

– Medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile femmine ( Avanzini, Rinaldi, Lanza, Uccelli) e medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 misti femmine (Avanzini, Rinaldi, Uccelli, Lanza).