Campionati mondiali: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero in finale nel libero

Fukuoka. Nel preliminare del tecnico avevano aperto la gara, in quello del libero la chiudono. Prime oppure ultime. Non c’è una via di mezzo per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero in questi campionati del mondo di nuoto artistico.

“Questa volta abbiamo dovuto gestire l’attesa – dice Linda – trascorrendo le ore un po’ ad osservare le avversarie e un po’ ripassando i nostri movimenti, cercando la concentrazione”. “Ci siamo svegliate alle sei – continua Lucrezia – e subito in acqua, poi la crocchia ai capelli, trucco e secondo allenamento. E adesso ne abbiamo un altro prima della finale di questa sera con la squadra”. Finale in programma alle 12,30 italiane.

Domenica hanno conquistato un argento storico e straordinario con la routine tecnica ispirata alla Fenice, simbolo della resilienza, a meno di dieci punti dalle giapponesi Higa Moe e Yasunaga Mashiro (263.0334 i punti delle azzurre e 273.9500 quelli delle padrone di casa) con un percorso netto, senza subire penalità e correggendo l’ultimo elemento di gambe che avevano sbagliato 48 ore prima.

Stamattina, quando in Italia sono da poco trascorse le 6, come riporta Federnuoto.it, presentano il loro nuovo “The storm” su musica The storm by Antongiulio Frulio e con la corografia Anastasia Ermakova ed è una nuova tempesta di emozioni. Gli errori questa volta sono due, negli ultimi due elementi, che gli fanno perdere una decina di punti e chiudere settime con 213.6813. Il loro alto coefficiente di difficolta dichiarato (40.30) nel ricalcolo scende infatti a 31.90. Ma il primo obiettivo è comunque raggiunto, qualificarsi per la finale, poi ciascuna coppia dovrà rifarlo, comprese le gemelle ucraine Maryna e Vladysava Aleksiva che sembrano aver ritrovato la grinta e l’eleganza che le contraddistinguono e che al momento sono seconde con 251.0981. Davanti a tutte nel ranking preliminare tornano prepotentemente le sorelle d’Austria Eirini Marina e Anna Maria Alexandri con 251.4313, che avevano vinto agli European Games in Polonia.

La tempesta azzurra è anche una tempesta di gambe. “Rispetto al tecnico, dove ci sono solo due ibridi – spiega Linda Cerruti, l’azzurra più medagliata nella storia del nuoto artistico -, ci sono sette ibridi e trenta secondi in più per eseguirli. La concentrazione deve essere ancora più alta perché ciascun ibrido contiene tantissime difficoltà. Rispetto agli Europei abbiamo alzato moltissimo il DD totale (total degree of difficulty), oggi era tra i più alti in gara, poi purtroppo abbiamo preso due penalità. Sono cose che sbagliavamo anche in allenamento e per la finale vogliamo chiedere ai nostri allenatori di correggerle”. “Per mettere tante difficoltà – dicono in coro sorridendo – sta diventando praticamente una gara di apnea dove giri come se fossi in una lavatrice sottacqua”.