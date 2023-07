Campionati del Mondo di Nuoto Master: in Giappone il cellese Samuel Venturino

Celle Ligure. C’è il cellese Samuel Venturino a portare il tricolore in vasca nel Sol Levante ai Campionati Mondiali di Nuoto Master.

Tutti a fare il tifo per questo ragazzone di Celle, che vive in Piemonte, i prossimi 7 e 8 agosto. Si cimenterà

nei 50 e 100 delfino e nei 50 stile libero.

Il Nuoto Master del Basso Piemonte, dove è iscritto questo vigile del fuoco con la passione dell’acqua da sempre, è sinonimo di Rari Nantes Cairo – Acqui.

La squadra, coordinata da Luca Chiarlo, cresce giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. La tappa fissa al Campionato Italiano, sempre portatrice di medaglie, si evolve e quest’anno si tinge dei colori nipponici. Così, a breve, Samuel Venturino, vigile del fuoco in forza al Comando Provinciale di Cuneo, distaccamento di Mondovì, prenderà parte alla rassegna iridata, portando i colori gialloblu nel campionato mondiale a Fukuoka nel lontano Sol Levante.

“Astema, RN Nantes Cairo – Acqui non solo gestisce con successo numerosi impianti natatori, ma è un’icona importante per il nuoto di ogni età – ci racconta emozionato e pronto a dare il meglio Samuel – una tappa importante per chi del cloro ha fatto la sua vita, per chi, come Luca Chiarlo crede ancora nello sportività, nell’amicizia, nello spirito di squadra”.