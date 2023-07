Campagna tesseramento PD, Natale: “Cercare le persone e coinvolgerle, da qui deve partire la nostra iniziativa politica”

Liguria. “Il tesseramento è la prima azione politica da cui partire, dobbiamo discutere con i nostri militanti, coinvolgere le persone che in questi anni si sono allontanate e chiedere a tutti coloro che hanno partecipato alle primarie o hanno dimostrato interesse a essere protagonisti del Partito Democratico. Dobbiamo cercare le persone e coinvolgerle: credo che questa sia l’iniziativa politica più forte. Un percorso che assume ancora più valore e importanza in vista della conferenza programmatica, dove serve il più ampio coinvolgimento di persone e idee per scrivere il programma del Partito”. Lo dichiara il segretario del Partito Democratico Davide Natale lanciando la campagna di tesseramento del PD in Liguria

“Il tesseramento – dichiarano all’unisono il segretario regionale e i Segretari Provinciali Simone D’Angelo, Iacopo Montefiori, Emanuele Parrinello, Christian Quesada e Alessio Chiappe a margine del primo incontro tenutosi ieri – è la linfa per rivitalizzare, innovare e rinnovare il nostro partito. Per questo chiederemo al gruppo dirigente di partecipare alle Feste dell’Unità, che sono un’occasione di confronto e ascolto e un momento in cui accrescere l’adesione e il coinvolgimento”.

“In ogni federazione, come abbiamo già fatto a Savona, faremo un incontro con i direttivi e coordinatori di circolo per iniziare un nuovo percorso di rilancio e rafforzamento del Partito Democratico a partire dalla valorizzazione e il coinvolgimento dei militanti che, come ho detto nel discorso del mio insediamento, sono la forza del nostro partito”, conclude Natale.

Dai segretari provinciali è emersa la proposta di organizzare degli incontri con i neo iscritti che rappresentano, ad oggi, il 10% del totale: “Un dato molto importante che rappresenta quanto il PD possa ancora crescere. Per questo – aggiungono i segretari provinciali – daremo vita a iniziative e momenti di coinvolgimento dedicati a coloro che per la prima volta aderiscono al PD, con lo stesso spirito di inclusione che caratterizza da sempre anche le nostre Feste che anche quest’anno stanno vedendo una grande partecipazione nei nostri comuni”.