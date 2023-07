“Camminiamo insieme per dire NO al femminicidio”: ad Albenga l’iniziativa del Centro Artemisia Gentileschi

Albenga. “Camminiamo insieme per dire NO al femminicidio”, è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Centro antiviolenza Artemisia Gentileschi per martedì 18 luglio. L’appuntamento è in piazza del Popolo ad Albenga, alle ore 20:30.

Una marcia appunto contro il femminicidio, “visto – afferma Laura Dagnino, presidente e le volontarie del CAV – il numero di donne uccise dal partner o ex partner dall’inizio dell’anno e vista l’efferatezza di uno degli ultimi, quello di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo”.

All’evento il Centro Artemisia Gentileschi si auspica che partecipino anche tanti uomini: “Dobbiamo mandare questo messaggio tutti insieme”. Sono stati invitati anche i sindaci dei Comuni limitrofi.

Questo il percorso: raduno ad Albenga in piazza del Popolo alle 20,30 e partenza alle ore 20,45/21,00;

camminata su viale Martiri della Libertà, viale Italia e lungomare C. Colombo, fino a piazza De Andre’;in piazza De Andre’ brevi interventi del sindaco, dell’assessora ai Servizi Sociali e della presidente del CAV.

“Auspichiamo di avervi numerosi e con il vostro labaro/stendardo/striscione, così da rendere incisiva e ancor più significativa la vostra presenza”, conclude Laura Dagnino.