“Camminare insieme per dire No al femminicidio”: a Savona la fiaccolata contro la violenza sulle donne

Savona. A Savona questa sera la fiaccolata contro la violenza sulle donne. Circa 200 i savonesi presenti, oltre al sindaco di Savona Marco Russo e al questore Alessandra Simone.

“Camminiamo insieme per dire No al femminicidio” è stata organizzata da Telefono Donna insieme a Centro Artemisia Gentileschi di Albenga e Centro antiviolenza del Tigullio e di Chiavari “per ricordare Deborah, Nadia e Danjela – vittime di femminicidio a Savona – e per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere”.

“La piaga del femminicidio è grave – dichiara Simonetta Degrossi, presidente Telefono Donna – ed è necessario lavorare per il rispetto delle donne e degli altri. Telefono Donna è affianco alle donne ogni giorno. Noi accompagniamo nel percorso di uscita dalla violenza. Ringrazio le associazioni qui presenti e le volontarie dello sportello Alda Merini di Albissola Marina”.

Il questore Alessandra Simone ha detto: “Crediamo nel lavoro di squadra. Mi fa piacere che ci siano tanti uomini. Bisogna educare fin dalla tenera età. Le forze dell’ordine devono essere preparate e queste donne devono essere condotte per uscire dal tunnel. Le donne vittime di trattamenti in famiglia sono ambivalenti e ognuno deve essere pronto con la sua cassetta degli attrezzi”.

Il sindaco Marco Russo ha aggiunto: “È un grande piacere essere qua e guardarvi. Occupare questo spazio per una causa così importante: quando vedo queste cose penso che una città è bella quando accadono cose bello. L’amore non è possesso e quindi occorre rispetto ed è una verità semplice ma non dominante. L’impegno a continuare a ripeterlo che non basta il rispetto ma occorre un nuovo modo di percepire la relazione. Non bisogna sottovalutare non giustificare”.