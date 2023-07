Camion fuori strada, intervento dei vigili del fuoco sulla strada per Cenesi

Albenga. Incidente nella mattinata odierna ad Albenga, lungo la strada per Cenesi.

Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada rimanendo in bilico in un tratto in cui non è presente alcuna protezione.

Sul posto è intervenuta subito una squadra dei vigili del fuoco di Albenga e un’autogru con cui, dopo circa un’ora di intervento, è stato rimosso il mezzo.

L’incidente ha provocato molti disagi al traffico e diverse code e rallentamenti. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per l’autista del camion.