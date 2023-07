Caldo elevato e siccità, ordinanza a Carcare: scattano divieti per l’uso dell’acqua potabile

Carcare. Caldo elevato e siccità, e, così come in altri Comuni, anche a Carcare scatta un’ordinanza, firmata dal sindaco Rodolfo Mirri, contenente diversi divieti per l’uso dell’acqua potabile.

“L’attuale situazione di carenza idrica tenderà a peggiorare con la prosecuzione della stagione estiva e potrebbero manifestarsi problematiche di fornitura da parte del gestore, – si legge nel documento. – È quindi necessario ed urgente limitare l’utilizzo improprio di acqua potabile”.

“Pertanto viene fatto divieto assoluto di utilizzo dell’acqua potabile per: irrigazione e annaffiatura di orti, colture agricole, giardini e prati, impianti sportivi; il lavaggio di cortili e piazzali; il lavaggio privato di automezzi; il riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino”.