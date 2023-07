Calciomercato, Prima Categoria: ancora conferme per la Vadese, volti nuovi in casa Letimbro e Speranza

Savona/Vado Ligure. Proseguono senza sosta i movimenti dei club impegnati nel prossimo campionato di Prima Categoria, un’edizione che si prospetta combattuta e di buon livello. Tra le contendenti per la zona playoff sarà probabile trovare ancora una volta la Vadese. Il club del presidente Brunasso, per raggiungere l’obiettivo, in questa fase si sta concentrando sulla conferma di gran parte degli elementi della propria rosa: tra i senatori, continueranno a vestire azzurrogranata anche i centrocampisti Cosimo Giannone (classe 1985) e Fabio Brondo (classe ‘95).

La Letimbro appare invece vogliosa di riscatto dopo aver disputato un’annata in cui non è riuscita a mantenere le promesse della vigilia. La società gialloblù, in seguito ai tesseramenti di Zaccariello, Garbarini e Mencacci, ha reso noto di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Angelo Leone (ex tra le altre di Bragno, Veloce e Speranza). Inoltre saluta a sorpresa dopo quattro anni Simone Serra, braccio destro di mister Maurizio Oliva pronto adesso a cimentarsi in una nuova avventura: l’annuncio relativo alla sua prossima esperienza è atteso a giorni.

Infine sponda Speranza, ecco un altro volto nuovo: si tratta di Gabriel Bondi, difensore classe 1995 fresco di promozione con il Quiliano&Valleggia.