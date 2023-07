Calciomercato, esordio di fuoco per il Cengio “B”: annunciata immediatamente una raffica di innesti

Cengio. Una seconda squadra competitiva con vista sulla Prima Categoria. Corrispondono ad un mix tra esperienza e linea forma i primi annunci di mercato del neonato Cengio “B”, squadra che sarà impegnata nel campionato di Seconda Categoria.

La società, dopo aver annunciato la nascita del progetto ad inizio settimana, è stata immediatamente chiara: “Presto verranno svelati i primi giocatori appartenenti alla rosa i quali, mettendosi in mostra, potrebbero essere convocati da mister Molinaro per contribuire alla causa della compagine granata iscritta in Prima Categoria”.

Detto, fatto. Di seguito ecco i primi nomi dei giocatori su cui potrà contare il tandem Marian-Basilio: Alex Ocario, Pietro Barbiero e Omar Moretto (rispettivamente portiere e difensore entrambi classe 2006 provenienti dal Millesimo), Marco Olianas (difensore) e Manuele Negro (centrocampista classe 1989) e Gabriele Germano, attaccante classe 2007 ricercato da numerose società valligiane.

In attesa dei prossimi annunci inizia quindi a delinearsi la struttura della rosa della seconda squadra del Cengio, una formazione pronta a dare battaglia valorizzando i giovani.