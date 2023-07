Calcio, Vadino. Giunta verso la nuova stagione: “Sicuro che possiamo fare bene”

Albenga. Un sesto posto in Prima Categoria in una stagione da neopromosso non può essere un risultato assolutamente negativo per il Vadino. Infatti il tecnico Alessandro Giunta si è espresso soddisfatto di ciò che hanno fatto i suoi ragazzi nell’arco dell’annata: “Certo che tutti eravamo convinti di poter fare meglio dopo la vittoria in Seconda Categoria di coppa e campionato. Però abbiamo avuto un po’ di difficoltà ad adattarci alla categoria, superate svolgendo un ottimo girone di ritorno perdendo soltanto contro Pontelungo e Camporosso”.

“Possiamo migliorare il piazzamento dello scorso anno – dichiara con convinzione Giunta -. C’è voglia di far bene e le basi per poter fare un’ottima annata. L’ambiente è cresciuto molto negli altri e, partendo da zero, ci stiamo strutturando anche a livello dirigenziale. Credo che si possa andare avanti a fare bene sportivamente e societario”. E sul mercato la valutazione è altrettanto positiva: “Stiamo definendo un paio di situazioni ma penso si sia fatto un ottimo mercato. Gli innesti sono stati mirati e, nonostante ci sia ancora qualcosina da fare, soprattutto a centrocampo, la squadra è già abbastanza definita. Dobbiamo essere motivati al massimo già dall’inizio”.

Infine la carica verso la nuova stagione: “Massima attenzione, concentrazione e fame. Ci vorrà voglia di portare punti a casa e sono sicuro che potremmo fare bene. Albenga sta ottenendo dei grandi risultati. La piazza è importante e ci sono tante società. Vogliamo cercare di fare un’annata veramente importante”.