Calcio, ufficializzati i gironi di Eccellenza e Promozione: il 27 agosto via alla Coppa Italia

Savona. Mancano ancora diverse settimane all’inizio ufficiale della stagione 2023/24, ma già si inizia ad entrare in clima campionato. Oggi, infatti, la federazione ha ufficializzato i gironi di Eccellenza e Promozione e il programma della Coppa Italia.

ECCELLENZA

Come negli ultimi anni, ci sarà un girone unico. Sedici le squadre partecipanti, solo due del savonese: la Cairese, ormai presenza fossa della categoria, e il neo promosso Pietra Ligure, vincitore la scorsa stagione del campionato del Girone A di Promozione.

IL GIRONE

ANGELO BAIARDO

ARENZANO FOOTBALL CLUB

ATHLETIC CLUB ALBARO

BUSALLA CALCIO

CAIRESE

CAMPOMORONE SANT OLCESE

FOOTBALL GENOVA CALCIO

FORZA E CORAGGIO

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

IMPERIA CALCIO SRL

PIETRA LIGURE 1956

RIVASAMBA H.C.A.

SAMMARGHERITESE 1903

SERRA RICCÒ 1971

TAGGIA

VOLTRESE VULTUR SSDARL

La Coppa Italia inizierà a fine agosto con gli ottavi di Finale: le gare di andata sono previste domenica 27 agosto, mentre il ritorno domenica 3 settembre 2023. Ad ottobre i quarti di finale: con si giocherà mercoledì 4 e 8. Il mese successivo sarà la volta delle in programma mercoledì 1 22 novembre. Finalissima, in campo neutro, sabato 23 dicembre.

Tabellone Coppa Italia di Eccellenza

PROMOZIONE

Le 32 squadre partecipanti sono state suddivise equamente in due gironi. Le società savonesi, otto in totale, giocheranno nel girone A. Mentre il girone B comprende squadre genovesi e levantini. Novità, seppur attesa, il ripescaggio del Camporosso, inserito nel girone A.

GIRONE A

CAMPOROSSO

CARCARESE

CELLE VARAZZE

CERIALE

FINALE

LEGINO

NEW BRAGNO

PONTELUNGO

PRA

PRAESE

QUILIANO & VALLEGGIA

SAN CIPRIANO

SAN FRANCESCO LOANO

SESTRESE BOR.

VENTIMIGLIA

GIRONE B

CADIMARE

CANALETTO

CAPERANESE

DON BOSCO SPEZIA

FC BOGLIASCO

INTERCOMUALE BEVERINO

LEVANTO LITTLE CLUB

MAGRA AZZURRI

MOLASSANA

PSM RAPALLO

RAPALLO RIVAROLESE

SAMPIERDARENESE

SAN DESIDERIO

TARROS SARZANESE

VALLESCRIVIA

Riguardo la Coppa Italia, anche in questo caso si parte il 27 agosto con l’andata dei sedicesimi di e il domenica 3 settembre. Gli ottavi di Finale si terranno invece mercoledì 4 ottobre e mercoledì 18 ottobre. Si passerà poi ai quarti , mercoledì 1° novembre e mercoledì 22 novembre. Le semifinali si giocheranno nell’anno nuovo: l’andata è in programma mercoledì 28 febbraio 2024 e il ritorno mercoledì 13 marzo. Anche in questo caso la finalissima sarà in gara unica e in campo neutro: la data scelta è domenica 24 marzo 2024.