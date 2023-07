Calcio, Serie D. Cirillo saluta Vado: ufficiale il passaggio alla Gelbison

Savona/Vallo della Lucania. Una nuova e stimolante avventura. Ieri è ufficialmente iniziata l’esperienza di Elia Cirillo con la Gelbison, società impegnata in uno dei raggruppamenti più competitivi dell’intero campionato di Serie D: il girone I.

Dopo aver difeso la porta del Vado e quella del Grosseto nella seconda parte della scorsa stagione, il giovane estremo difensore si prepara dunque ad affrontare una nuova avventura lontano da casa. Di seguito ecco il comunicato diramato dal club salernitano: “Benvenuto Elia. Il portiere Cirillo indosserà la maglia rossoblù! La Gelbison comunica di aver raggiunto un accordo con il portiere classe 2003. Cresciuto nelle giovanili del Savona è stato anche nella rosa del Varazze e del Grosseto. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Vado”.

Cirillo, per presentarsi ai nuovi tifosi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Per me è un onore indossare questa maglia. Sicuramente darò tutto quello che ho per i miei compagni, l’allenatore e per tutta la piazza”.

Inoltre, ai microfoni di IVG, l’estremo difensore ha raccontato cosa lo abbia spinto a scegliere il sodalizio di Vallo della Lucania: “Ho scelto la Gelbison perchè la reputo una società seria ed importante. È un club che fa le cose per bene, motivo per cui spero di riuscire a rilanciarmi. Il mio obiettivo personale è quello di giocare più partite possibili prendendo meno gol possibili, in questo modo potrei contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra”.

Infine il classe 2003 ha concluso dichiarando: “Il girone I è sicuramente difficile e competitivo. Personalmente non vedo l’ora di giocare, nelle partite importanti il pubblico presente sugli spalti sarà un incentivo a dare il massimo”.