Calcio, Savona 1907 Fbc: ore di attesa ma difficile pensare all’iscrizione del club

A breve si conosceranno i nomi delle squadre iscritte ai vari campionati. In questi quasi due mesi di mercato tutte le formazioni hanno comunicato arrivi, partenze e conferme. Tranne il Savona 1907 Fbc del presidente Massimo Cittadino.

Non sono più giunte notizie ufficiali dal club e sembra quasi scontato ormai non vedere ai nastri di partenza lo storico stemma biancoblù. Arrivati alle soglie dell’ultima decade di luglio pare quasi impossibile allestire una squadra da zero, con tanto di staff tecnico e dirigenza.

L’unica ipotesi è quella di un lavoro sottotraccia e con tutti elementi provenienti da fuori regione. Scenario che appare poco verosimile. Inoltre, la provincia è piccola e le voci di solito circolano. Ancora poco per vedere se si avvererà lo scenario del marchio senza squadra o se vi sarà spazio per un clamoroso colpo di scena.