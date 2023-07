Calcio. Quintavalle non molla: “In parola con il Sassello. In bocca al lupo al Vecchio Delfino”

“Quintavalle lo chiamo solo se ho l’assoluta certezza che giochi“. Così ha dichiarato mister Ermanno Frumento in relazione alla momentanea assenza di Riccardo Quintavalle tra i ranghi dei riconfermati degli striscioni che faranno parte del nuovo Città di Savona. L’esperto calciatore classe 1980 si è espresso in maniera estremamente comprensiva, dando però il suo punto di vista. “Ermanno è il mio secondo papà – dichiara infatti -. Mi conosce meglio di me stesso, quindi è riuscito a toccare il tasto giusto. Nonostante gli allenamenti e il campo parlassero chiaro, non pretendo affatto di essere titolare. Lo scorso anno mi sono divertito e non ho alcuna intenzione di smettere, ma non intendo aspettare“.

Un’avventura vissuta tra mille difficoltà ma che ha intrinseche diverse emozioni: “Auguro solo il meglio al Savona FBC 1907, al Vecchio Delfino, che merita qualsiasi forma di rispetto sia che si tratti di una rinascita sia di un fallimento decretato. Prevedere ogni mossa di Cittadino è praticamente impossibile ma, come ho detto, non posso fare altro che sperare nella miglior ipotesi. Ormai per me tutto questo fa parte del passato“.

Ma dove giocherà Riccardo Quintavalle nella prossima stagione sportiva? Una possibilità concreta è già presente: “Sto valutando di andare a Sassello con mio fratello Livio, che fa il preparatore dei portieri. Sono in parola con la società e spero che accettino di avermi in squadra, proprio per il gusto di divertirmi e dare una mano ad un ambiente giovane che ha bisogno di esperienza”.