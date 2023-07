Calcio. Nel Città di Savona la voglia e la qualità di Ferrara: “Aspettatemi, io non mollo mai”

Savona. Una voglia matta di rimettersi in forma e rientrare in gioco. Queste le sensazioni che prevalgono nella testa di Luca Ferrara, l’esterno finalese classe 1993 costretto a fermarsi due lunghi anni a causa della rottura del legamento crociato. Una carriera disputata quasi interamente al Finale che ora è destinata a spostarsi più ad est, verso il Città di Savona di Ermanno Frumento che lo ha voluto contattare per alzare il livello della rosa. Forse non sarà subito un matrimonio fruttifero, ma a condizione raggiunta i biancoblù sono certamente consapevoli di avere in squadra uno dei giocatori più tecnici del comprensorio.

“Sono stati due anni molto difficili – dichiara Ferrara raccontando la sua lontananza dal campo -. Ho avuto problemi sin dalla prima operazione. Non sono più riuscito a correre bene, forse anche a causa di un periodo storico che non ha assolutamente aiutato come quello della pandemia. La fisioterapia l’ho dovuta svolgere da casa e successivamente affrontare una seconda operazione, per poi farne una terza per sperare di tornare definitivamente a giocare”.

Restare a Finale era la sua prima scelta, tuttavia non si è giunti ad un accordo: “Ci ho provato fino all’ultimo, accontentandomi di poco e niente per agevolare la società. Tuttavia alla fine non ci sono state le condizioni e ho deciso di lasciare Finale. Una scelta fatta a malincuore per la passione che ho per la squadra del mio paese”.

E allora è arrivata la chiamata del Città di Savona, quasi inaspettata per quello che è stato il suo recente passato: “Dopo quasi tre anni di inattività addirittura qualcuno magari pensava che avessi smesso. Invece Daniele Puddu conosceva il mister e ha voluto fargli il mio nome. Ho ricevuto una chiamata da Frumento e abbiamo trovato l’accordo. Non sarà facile ma spero di poter dare il mio contributo alla causa. La situazione del Savona FBC 1907? Un dispiacere per una città come Savona che fa provincia. Sono certo che la società farà di tutto per ricreare l’entusiasmo e portare questa piazza dove merita. Noi però dobbiamo pensare al nostro percorso”.

“Voglio ritornare a fare quello che mi è sempre piaciuto fare, ovvero giocare a calcio“. Questa la speranza più grande di Luca Ferrara, che negli anni è stato considerato come un giocatore di talento all’interno del panorama calcistico ligure: “Mi ha fatto male stare due anni fermo, perdendo così una valvola di sfogo importante. Dovrò impegnarmi tantissimo ma spero di tornare ad un buon livello per aiutare il mister e i ragazzi del Città di Savona. Sto facendo il possibile per ritornare in forma col poco tempo a disposizione. Il primo mese non so se riuscirò a giocare ma tornerò gradualmente: non si molla mai“.