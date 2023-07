Calcio. Messaggio d’amore del presidente Aga: “Andora è casa mia e voglio puntare in alto”

L’imprenditore Ndricim Aga è il nuovo presidente dell’ambizioso Andora. Proprietario dell’azienda Aga Marmi, attiva in Italia e in Costa Azzura, il nuovo numero uno del sodalizio ponentino intende aprire un ciclo vincente a livello di prima squadra, impegnata in Prima Categroria, e far crescere un settore giovanile al momento senza grossi numeri.

“Sono molto emozionato – commenta a margine della conferenza stampa di presentazione – e mi fa molto piacere far qualcosa di buono per Andora. C’è tanto entusiamo per portare l’Andora più in alto possibile. Io sono un po’ pazzo del calcio, da bambino andavo sempre allo stadio. Da ora sono tifoso dell’Andora, voglio far divertire i bambini di Andora”.

Arrivato in Italia alla fine degli anni ’90, Aga vuole attraverso il calcio ringraziare una città che per lui è una seconda casa: “Per me Andora rappresenta tutto, sono arrivato qui dall’Albania e ora è casa mia. Mattone per mattone e piano piano vogliamo andare lontato“.