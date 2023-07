Si è conclusa domenica notte la seconda edizione della Ceriale Penalty Cup, uno degli eventi proposti dalla società biancoblù che ha riscosso maggior successo.

Anche in questa occasione, con una competizione divisa tra quattro categorie (mini, baby, under, over), c’è stata una cospicua partecipazione che ha generato una bella affluenza nei pressi dello stadio Merlo.

Società cerialese premiata poi dalla Regione Liguria con un riconoscimento di merito “per il grande impegno nella promozione attiva del valore sociale dello Sport come strumento primario di prevenzione, educazione, inclusione ed integrazione e per essersi distinta nel panorama regionale per la capacità di coltivare la dimensione partecipativa giovanile nell’associazionismo”. A consegnare la targa è stato l’assessore regionale Stefano Mei assieme all’assessore allo sport di Ceriale Daniele Gaglioti.