Calcio. Il Città di Savona giocherà al Picasso di Quiliano

Città di Savona è lieta di comunicare che le partite casalinghe della Prima Squadra per la Stagione 2023/2024 si disputeranno al Picasso di Quiliano, campo sportivo che era già stato scelto sin dai primi giorni come impianto ideale per le nostre esigenze.

Grazie alla Polisportiva Quiliano e al Presidente Aureliano Pastorelli per la disponibilità dimostrata sin dal nostro primo incontro e naturalmente al Quiliano&Valleggia per la loro ospitalità.

Certi che sarà solo l’inizio di una bella collaborazione, stiamo lavorando per trovare anche la giusta collocazione per gli allenamenti dei nostri ragazzi.

Siamo certi che la disponibilità dimostrata nei nostri confronti porterà ad altre belle ed importanti soluzioni in tal senso.