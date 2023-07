Calcio, Città di Savona: finalmente premesse e non promesse

Il Savona Calcio, usando questa denominazione neutra per identificare un concetto, desta l’interesse dei tanti sportivi della città. Anni di delusioni e di disavventure non hanno “raffreddato” l’ambiente sul tema, anche perché legato a doppio filo al “Bacigalupo”, impianto in stato comatoso che però non passa di certo inosservato.

Il compito di rappresentare il calcio della città se lo è preso il Città di Savona, che ieri ha annunciato che il campo di casa sarà il “Picasso” di Quiliano con tanto di accordo siglato insieme al presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli. Dal punto di vista sportivo, un’ulteriore premessa positiva che fa da contraltare alle tante promesse del Savona 1907 Fbc di Massimo Cittadino.

Questi gli “annunci” dell’avvocato romano, in ordine sparso: obiettivo Serie D, stadio green con concerto di Vasco Rossi, settore giovanile diviso tra Roma e Savona, nomi altisonanti per il settore giovanile (Aldair), giocatori dall’estero (i camerunensi sono arrivati a campionato finito), acquisizione di una matricola di categoria superiore, lo stadio ad Altare, partnership con club locali. Impossibile capire se non da viva voce il perché di tante fughe in avanti e pur non mettendo in dubbio la buona fede è perlomeno lapalissiano constatare come nulla di tutto ciò si sia avverato. La goccia finale è stata la mancata iscrizione al campionato, notizia di ieri.

Dal Città di Savona, al contrario, un buon numero di premesse, rappresentate da fatti. Un progetto si valuta sul lungo periodo, certo, ma le mosse fino a questo momento paiono buone. In primis, detto fatto e acquisita la matricola dell’Aurora per partire dalla Prima Categoria. Punto due, squadra forte ma senza eccessi. Punto tre, il più importante, iniziativa della tessera del tifoso. Punto quattro, piccoli passi per il settore giovanile: si parte con due leve, poi si crescerà.

Questione campo da gioco. La società non è riuscita ad aggiudicarsi il bando per la gestione del “Bacigalupo”. Notizia accolta con rammarico, ma dall’esterno sembra forse la cosa minore. Vero, col tempo il Città di Savona – che punta forte al marchio detenuto da Cittadino – dovrà per forza di cose provare a radicarsi allo stadio, ma al momento la soluzione del Picasso appare addirittura migliore. In primis, il terreno di gioco quilianese è un bel po’ di spanne superiore al martoriato Bacigalupo, è un impianto abbastanza capiente – il Baci non sarebbe tutto agibile – con tribuna coperta e pubblico vicino al campo. Non è poi un mistero che, per quanto le vie del calcio siano infinite, una squadre che vuole comandare il campionato si trovi più a suo agio su un campo in perfette condizioni rispetto a uno in condizioni precarie.