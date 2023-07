Calcio, Borgio. Tuninetti: “Squadra competitiva a costo zero. Puntiamo ai play off”

Borgio Verezzi. Il direttore sportivo rossoblù Fabrizio Tuninetti è stato l’uomo mercato societario in vista del ritorno del Borgio in Prima Categoria.

Diversi sono stati gli innesti che fanno pensare al Borgio Verezzi come una possibile “outsider”. “Prima di tutto voglio dire che la società mi ha dato fiducia e piena autonomia, cosa non così comune – ha dichiarato Tuninetti -. Il rafforzamento é stato mirato nell’inserire elementi di esperienza e qualità per ogni reparto per poter consegnare al mister 24 titolari su cui lavorare”.

La presenza di Marco Carparelli rappresenta un po’ una sorta di sogno nel cassetto per l’ambiente rossoblù: “A lui abbiamo sempre pensato ma abbiamo aspettato che si delineasse la sua situazione con la sua precedente società. A quel punto ci siamo incontrati e in cinque minuti ci siamo trovati. Si tratta di una persona eccezionale che si é anche messa a disposizione per il settore giovanile, allenando altresì la leva 2010 con mister Vaccari. Carparelli sarà un punto fondamentale dentro e fuori dal campo”.

Un Borgio che non vuole assolutamente nascondere le proprie ambizioni. Tuninetti, infatti, conferma: “Il nostro obbiettivo non é fare un campionato per salvarci ma farlo da protagonisti. Vogliamo arrivare ai play off e se faremo qualcosa in più sarà la storia della società e del piccolo paesino di Borgio Verezzi. Tuttavia sarà sempre il campo a dire la verità. La nostra arma in più é sicuramente rappresentata nell’affiatamento del gruppo squadra, come si dice ‘uno per tutti, tutti per uno’. Poi sicuramente la società e la dirigenza affiatata e sempre a disposizione dei ragazzi per qualsiasi problematica”

Un commento poi sulla formazione dei gironi della Prima Categoria: “Se partiamo con delle ambizioni, bisogna cercare di fare bene su tutti i campi quali essi siano. Il Girone B é stimolante perché andremo ad affrontare squadre che non conosciamo. Saranno trasferte lunghe e impegnative ma se si vuol puntare in alto bisogna cercare di fare il meglio ovunque si vada a giocare”.

“Una cosa vorrei sottolineare – aggiunge il direttore in conclusione -. abbiamo costruito una squadra, penso competitiva, al 98% a costo 0. Non sembra possibile ma é così. I ragazzi contattati e già presenti hanno creduto nel progetto e nella possibilità di poter fare la storia di questa società e di questa piccola cittadina”.