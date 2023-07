Calcio, Borgio. Quartieri: “Sentito importante sin da subito. Loano, ti auguro il meglio”

Borgio Verezzi. Distaccarsi da un ambiente che si ama non è mai facile, ma a volte ci sono delle situazioni nelle quali bisogna compiere delle scelte. Così è stata l’estate del giovane Tommaso Quartieri, arrivato al Borgio con tanto entusiasmo ma una comprensibile nostalgia dalla tanto cara San Francesco Loano.

“Sono un loanese doc, nato e cresciuto nell’ambiente – spiega il difensore classe 2004 -. Ho vinto il campionato e non mi aspettavo di avere un impatto così divampante in quella Seconda Categoria e, nella finalissima con la Spotornese, le emozioni provate mi hanno fatto ancora di più innamorare della squadra della mia città. La famiglia Burastero è sempre stata corretta con me. Ho avuto modo di allenare la leva 2012 con Daniele Illiano. Sia Dani sia i bambini sono stati meravigliosi e mi hanno trasmesso molto. Illiano è un uomo vero, spero che prima o poi le nostre strade possano incontrarsi nuovamente. Ringrazio anche Ciro Illiano per il supporto che ci ha sempre dato. Insomma, auguro al Loano le migliori fortune“.

La chiamata del Borgio era nell’aria da diverso tempo: “C’era già stato un interessamento quando giocavo a Loano con Enrico Sardo, un allenatore che mi ha aiutato tantissimo. Mi ha chiamato Tuninetti spiegandomi la situazione. Il progetto mi è piaciuto da subito, siccome hanno molta considerazione nei miei confronti e si vuole fare un’annata di livello. Mi hanno fatto sentire importante sin da subito e cercherò di ripagare la loro fiducia. Quando ho davanti un obiettivo così grande ho le motivazioni giuste per dare il doppio del solito. Sono felice di ritrovare Scannapieco e Bianco, così come non vero l’ora di giocare con un grande professionista come Marco Carparelli. Lo ammiro molto e spero di imparare molto da lui”.