Calcio, Andora. Si forma la nuova società: Aga presidente

L’A.C. Andora a seguito della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 07 Luglio 2023 comunica che dalla data indicata non faranno più parte del Consiglio Direttivo dopo le dimissioni presentate i signori Luca Guardone, Alfonso Lo Re e Sergio Oneglio.

In conseguenza di ciò si è provveduto a riassegnare le cariche societarie di seguito indicate:

PRESIDENTE: Ndricim Aga

VICE PRESIDENTE: Giuseppe Micucci

DIRETTORE GENERALE: Denis Muca

RESPONSABILE SETT. GIOVANILE: Simone Baldi

SEGRETARIO: Francesco Celano

CONSIGLIERI: Alessandro Tamagnini, Emanuel Voltolin Visca

PRESIDENTE ONORARIO: Domenico Mendolia

Seguirà conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio Direttivo a data da destinarsi.

La Società ringrazia vivamente i consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni e la passione dimostrata ed augura un sincero in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.