Andora. Nel pomeriggio, più precisamente alle ore 18.00 presso Palazzo Tagliaferro, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttivo dell’Area Calcio Andora, società iscritta in Prima Categoria che si è presentata alla città dopo il cambio di proprietà.

All’evento erano presenti, oltre alla stampa e a svariati dirigenti biancoblù, il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il neopresidente Ndricim Aga, il vicepresidente Giuseppe Micucci, il direttore sportivo Simone Lupo e l’allenatore della prima squadra Simone Rattalino.

La determinazione del presidente

A prendere parola per primo è stato il neopresidente Aga. Il nuovo numero uno del club si è detto determinato definendo il suo progetto solido, serio e ambizioso. “Vogliamo il bene di Andora, ci siamo dati da fare per strutturare una squadra competitiva” – ha dichiarato in uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa.

Infine Aga ha pronunciato un appello ai tifosi: “Abbiate fiducia in noi, dobbiamo essere uniti, questo manca davvero tanto e sarà uno dei nostri principali obiettivi. Vogliamo ricreare entusiasmo”.

La consapevolezza di mister Rattalino

“Le squadre che devono vincere il campionato sono altre, noi però vogliamo fare bene divertendoci. Quest’anno sarà questo il nostro principale obiettivo. I risultati sono importanti affichè tornino entusiasmo e seguito attorno alla squadra. Abbiamo cercato di strutturare un gruppo più omogeneo rispetto all’anno scorso dove avevamo difficoltà in determinati ruoli piuttosto che abbondanza in altri. Potrò contare su un mix davvero interessante tra giovani ed esperti, la freschezza della linea verde dovrà essere accompagnata dall’esperienza di chi ha già vissuto determinate situazioni”.

Sul rapporto con l’ex giocatore e neo direttore sportivo Simone Lupo, il sorriso di mister Simone Rattalino è valso più di mille parole: “Lavorare con Simone è semplice, c’è un rapporto che va al di là del lato sportivo. Tra di noi si è creata immediatamente sintonia perchè lui ha vissuto tutte le dinamiche riscontrate durante la scorsa stagione. Il vero lavoro inizia adesso, il giudice nel nostro sport è sempre il campo e ci dirà se siamo stati bravi ad allestire la squadra. C’è voglia di portare sempre più persone al campo. Questo fattore negli ultimi anni è un po’ mancato”.

La prima volta di Simone Lupo

In seguito è poi arrivata la presentazione del diretto interessato: “Non ho avuto problemi a dire basta. Mi è stata offerta la possibilità di ripartire in un’altra veste rispetto a quella di calciatore ad Albenga e qui ad Andora, casa mia. Ho scelto il progetto in cui ho ritenuto di poter incidere maggiormente. Credo di essere portato più a svolgere questo tipo di ruolo rispetto a quello dell’allenatore”.

Lupo ha aggiunto: “Abbiamo entusiasmo perchè siamo nuovi, ora però dovremo essere bravi a convertirlo portando tanti appassionati al campo. Nel giro di qualche anno credo che potremo levarci delle belle soddisfazioni. Lavorare con il mister è semplice, lo conosco da una vita. Vorrei ringraziare il presidente perchè ci ha dato carta bianca, ha dimostrato di avere grande fiducia in noi”.

La voce istituzionale

Infine non sarebbe potuto mancare un intervento da parte del sindaco Mauro Demichelis: “Conosco il nuovo presidente e so quanto sia capace e testardo, quando si mette in testa qualcosa svolge il suo lavoro nel miglior modo possibile. Sul territorio Aga lavora molto sulle relazioni sociali, sono certo che farà bene. Mi permetto di dire che questa unione fra l’Andora uscente e quella entrante è la cosa più bella a cui gli andoresi potessero assistere”.

“Da parte della nuova proprietà – ha proseguito il primo cittadino – c’è interesse a mettere mano al campo da calcio. Sono già molto contento ma, al tempo stesso, sono certo che questo gruppo si amplierà ancora. So che ci sono svariate persone che avrebbero piacere a partecipare a questo nuovo progetto”.

In conclusione ecco una notizia inaspettata: “Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo acconsentito alla possibilità che l’Imperia venga ad allenarsi ad Andora. Questo sarà un motivo di orgoglio per la nostra cittadina”.