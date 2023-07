Calcio, Albissole grandi manovre: spicca Fonjock in difesa, Bruzzone e Avanzi in avanti

La partenza del bomber Gabriele Romano direzione Città di Savona non deve ingannare. L’Albissole sta affilando i tacchetti per una stagione di primissimo livello. La conferma arriva dal mercato, tantissime conferme e, ultimo in ordine di tempo, l’innesto di un big per la categoria: il camerunense Divine Fonjock.

Classe 1987, vestirà la maglia dei ceramisti dopo l’esperienza con il Bragno in Promozione. Curriculum di spessore con diverse esperienze nei professionisti tra cui Spal e Ravenna in serie C ,Treviso in Serie B. Di ruolo centrocampista, nelle ultime stagioni si è cimentato al centro della retroguardia. Proprio in questa veste potrebbe essere utilizzato da mister Carlo Sarpero. La società ha reso noto che farà parte anche dello staff del settore giovanile.

Si rinforza anche la batteria di esterni d’attacco. Sarà dell’Albissole anche Roman Bruzzone. Il giocatore si è messo in mostra nella scorsa stagione. Nella prima parte dell’annata, con i colori del Città di Cogoleto. Buone prestazioni che gli sono valse la chiamata a gennaio del Savona. Giocherà insieme al confermato, anch’egli classe 2001, Amos Avanzi. Cresciuto tra le fila dell’Albissole, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Legino, Bragno e Vadese.