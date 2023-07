Cairo Montenotte, prosegue il progetto “Noi e il ‘68” dell’IIS Patetta: giovedì tocca al film “Prendi i soldi e scappa”

Cairo Montenotte. Continuano gli appuntamenti del progetto “Noi e il ’68” promosso dall’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte (SV): la settimana scorsa, negli spazi del cortile della scuola di via Allende, è stato allestito un cinema all’aperto con proiezioni in pellicola 35mm.

Giovedì 27 luglio si recupera la proiezione saltata per maltempo: si tratta di “Prendi i soldi e scappa”, il “falso documentario” nato dalla mente geniale di Woody Allen nel quale eventi e personaggi inventati vengono raccontati come reali; si prosegue venerdì 28 luglio con “Baci rubati” di François Truffaut, girato nei giorni della contestazione studentesca con protagonista l’alter-ego del regista simbolo della Nouvelle Vague francese, quelll’Antoine Doinel che ora ragazzo cerca un futuro fatto di amore, lavoro e aspirazioni ideali. Si chiude sabato 29 luglio con “La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli: il padre della commedia all’italiana. Dirige un’intensa Monica Vitti in una storia che mette in scena l’arretratezza sociale e morale dell’Italia dell’epoca.

La scelta della pellicola non è casuale, sia per il profondo legame con il territorio di Ferrania e con il recente Ferrania Film Museum, sia perché è il formato in cui questi film furono pensati, girati e proiettati per la prima volta.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 21.15; per l’occasione sarà anche allestito un punto ristoro con bevande offerte.