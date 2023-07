Cadavere in mare senza testa e mani, è omicidio: il 19enne è stato ucciso con un colpo di punteruolo al cuore

Liguria. Non è stata l’elica di una barca a uccidere il 19enne Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il cui corpo è stato ritrovato senza mani e senza testa nelle acque di Santa Margherita ligure ma un colpo di punteruolo al cuore. La risposta è arrivata dall’autopsia compita oggi dal medico legale Davide Bedocchi.

La procura aveva aperto un fascicolo per omicidio proprio per condurre tutti gli accertamenti possibili. Si era pensato anche a un tragico tuffo, invece il responso è chiaro. E’ stato un omicidio.

Nel frattempo si ricostruiscono gli ultimi mesi di vita del ragazzo, ospite di una comunità di minori di San Fruttuoso sino a maggio, quando ha compiuto 18 anni. Poi si era spostato in centro storico, dove era stato seguito per tre mesi, all’interno di un progetto di autonomia del Comune, dalla cooperativa Il Cesto, che ne ha però perse le tracce a fine 2022. Si manteneva facendo lavoretti saltuari, e recentemente sembrava impegnato nel percorso di inserimento in città per diventare parrucchiere collaborando con un salone di via del Campo.

Nella giornata in cui è stata diffusa la notizia del ritrovamento del corpo il fratello del ragazzo, residente in Lombardia, si è presentato ai carabinieri per chiedere informazioni, ma non ha saputo fornire indicazioni sugli ultimi spostamenti e movimento del 19enne.