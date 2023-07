Savona. Due gru hanno rimosso l’autobus che questa mattina è finito dentro il letto del torrente Letimbro. La rimozione è stata complicata per la zona in cui il mezzo si trovava oltre che per il peso (circa 12 tonnellate).

Per cause ancora da accertare, l’autista ha perso il controllo del mezzo. L’incidente questa mattina poco prima delle 7.

All’interno oltre al conducente, due passeggeri, un ex infermiere e uno studente che avrebbe dovuto sostenere dopo poco l’orale dell’esame di maturità.

“Prima di tutto abbiamo messo in sicurezza il pullman, poi lo abbiamo imbrigliato davanti e dietro e grazie ad alcuni mezzi privati è stato sollevato e rimesso sulla sede stradale”, ha commentato il capo squadra dei vigili del fuoco, sul posto da questa mattina insieme a ambulanze, automedica del 118, polizia stradale e polizia locale.

La strada è stata chiusa per oltre 8 ore per permettere le operazioni.