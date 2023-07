Bus senza aria condizionata, autista sviene per il caldo

Savona. Il bus è senza aria condizionata, colpo di caldo per un’autista di Tpl Linea che riesce ad accostare e poi sviene.

È successo sabato pomeriggio, intorno alle 16:30, mentre Elisa Pastorino, 27 anni, era alla guida di un mezzo della linea 6 barrato. A causa del caldo, la ragazza ha iniziato a non sentirsi bene, ma è riuscita a mantenere la calma e il controllo: ha cercato un punto sicuro in cui fermarsi e qui ad accostato, era a Sant’Ermete. Messi in sicurezza i passeggeri, ha chiamato un’ambulanza e poco dopo è svenuta.

Una situazione, quella della carenza di aria condiziona nei bus, che da tempo denunciano i sindacati e di cui se ne è parlato anche ieri pomeriggio durante la riunione con il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri. “Abbiamo rimarcato il problema, sottolineando come sia necessario investire per acquistare nuovi mezzi, molti di quelli attuali sono ormai troppo vecchi. Nella maggior parte dei bus gli impianti di climatizzazione non funzionano e questo in estate li trasforma in veri e propri forni aumentando le possibilità di malori sia per l’utenza che per i conducenti. Bisogna anche intervenire sulla manutenzione dei mezzi e farlo in tempi brevissimi”, questo l’appello dei sindacati di Tpl Linea.