Brutta caduta in bici e intervento dell’elisoccorso: 18enne finisce in rianimazione

Borghetto d’Arroscia. Altro grave incidente stradale nella notte appena trascorsa sulle strade liguri, dove intorno alle 5 si è verificato anche un sinistro mortale, a Ortovero.

L’incidente, come riporta Riviera24, è avvenuto intorno a mezzanotte, in frazione Gavenola (Borgata Casale), nel territorio comunale di Borghetto d’Arroscia, dove un 18enne in sella alla bici è caduto rovinosamente per cause ancora da accertare.

In seguito all’accaduto, ha riportato un gravissimo trauma cranico, per il quale il personale sanitario del 118, accorso sul posto, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha portato il ragazzo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il giovane si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio pietrese.