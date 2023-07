Borgio Verezzi. Con Viganò, Balbis e Nida il calciomercato è quasi completo

Borgio Verezzi. Normale neopromossa o mina vagante? Con il calciomercato svolto in questa sessione estiva, parrebbe proprio che il Borgio si possa considerare come una vera sorpresa. E la rosa ha visto altre tre aggiunte che, a parte un prestito da formalizzare ed annunciare, la vanno a definire nella sua interezza.

Vestiranno rossoblù l’attaccante ex Finale Lorenzo Viganò e gli ex Ceriale Alessandro Balbis e Kevin Nida, un centrocampista ed un altro elemento offensivo. Insomma, il Borgio si sta preparando ad affrontare nel migliore dei modi il suo ritorno in Prima Categoria.

Comunicati del club:

“La Società Borgio é lieta di ufficializzare l’ingresso in Prima Squadra dell’attaccante esterno 2001 Lorenzo Viganò, cresciuto nelle giovanili del Vado poi Finale e Soccer Borghetto. Il Ds e il Borgio ringraziano Lorenzo per aver sposato il progetto Borgio e gli augurano una splendida annata rossoblù”.

“La Società é lieta di annunciare due nuovi innesti. Si tratta di Alessandro Balbis, centrocampista classe 2003, e Kevin Nida attaccante classe 2003. Entrambi arriveranno in prestito dal Ceriale. Lo scorso anno hanno giocato il campionato di Promozione con il Ceriale. Il Ds Tuninetti e la Società ringraziano il Ceriale Progetto Calcio per la collaborazione e augurano ai ragazzi una entusiasmante annata in rossoblù. Il Ds comunica che si aspetta un ultimo prestito e poi la campagna di rafforzamento del Borgio Verezzi può considerarsi chiusa”.