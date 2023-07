Borghetto, primo ufficio postale nel Nord Ovest del progetto “Polis” con i servizi Inps

È stato inaugurato oggi a Borghetto Santo Spirito, alla presenza dei vertici di Poste Italiane, dei rappresentanti provinciali dell’Inps e dei rappresentanti istituzionali il primo ufficio postale del Nord Ovest del progetto Polis, che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Nell’ufficio postale di via Trilussa sono dunque da oggi disponibili i servizi “INPS” per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Oltre ai certificati previdenziali, sarà presto possibile ottenere certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

“L’Ufficio Postale è quello dove quotidianamente c’è un maggior rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Noi siamo ben contenti che Poste Italiane abbia deciso di investire e abbia scelto tra i primi Uffici Postali proprio il nostro” ha dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa.

“E’ una bella iniziativa perché la prima sede Inps più vicina è Albenga e un cittadino che deve avere una certificazione non dovrà impegnare strada e tempo. Inoltre penso che bisognerà aiutare le persone, non solo anziane, all’approccio coi servizi digitali e allo sportello delle Poste ci sarà la possibilità di un aiuto verso i servizi” ha evidenziato il responsabile Urp Inps Savona, Pietro Gatti.

“Oggi inauguriamo i primi servizi INPS del Progetto Polis non solo della provincia di Savona, non solo della Liguria ma del Nord Ovest. Nei prossimi mesi arriveranno tanti altri servizi, in modo tale da accorciare la distanza tra i cittadini di Borghetto e il capoluogo di provincia” ha detto Federico Sichel, responsabile delle Relazioni Istituzionali Macro Area Nord Ovest.

“Non posso che essere orgogliosa che siamo il primo ufficio ad inaugurare i servizi INPS sul territorio della Macro Area Nord Ovest. Con Polis mostriamo vicinanza al cittadino, non abbiamo dimenticato la nostra missione, una mission verso il sociale. Stare vicini ai cittadini e aiutare la Pubblica Amministrazione, offrendo comodità alla cittadinanza. Questa è la nostra storia, passata, presente e futura” ha affermato Mariella Ghorzo, direttrice della Filiale di Savona.

“Sono orgogliosa di partecipare a un evento così significativo per la nostra azienda e per l’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito – ha dichiarato la direttrice dell’Ufficio Postale, Elena Allario -. Il progetto Polis accorcia le distanze tra centro e periferia, sia in termini chilometrici sia ampliando la gamma dei servizi disponibili, offrendo agli abitanti dei piccoli centri soluzioni semplici per la vita quotidiana e innovative, al pari di quanto accade nelle grandi città”.

I nuovi servizi saranno erogati nell’ufficio postale attraverso gli sportelli e le sale dedicate e, successivamente, anche in modalità digitale grazie a 4.000 totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in tutto il territorio nazionale, che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self.

I lavori di ristrutturazione del progetto Polis sono stati avviati in circa 500 uffici postali, sono oltre 300 i cantieri completati in tutta Italia ed entro la fine del 2023 saranno complessivamente 1.500 i nuovi uffici Polis.

Il progetto Polis contribuisce anche ad una maggiore efficienza energetica e alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.