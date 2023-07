Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito è in lutto per la scomparsa di Bruno Vero, chirurgo ortopedico molto conosciuto ed apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

Si è spento ieri, all’età di 93 anni. Lascia i figli Virna e Luca, i nipoti Silvia (col marito Davide), Stefano e Rebecca e il fratello.

Il funerale si terrà domani, mercoledì 26 luglio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Borghetto.