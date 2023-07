Bollo auto, Mai (Lega): “Niente tassa automobilistica per i veicoli di protezione civile e antincendio boschivo”

Regione. “Via libera definitivo dell’Assemblea legislativa della Liguria all’esenzione dal pagamento del ‘bollo’ per i veicoli di gruppi comunali e di associazioni di volontariato, di protezione civile e dell’antincendio boschivo, iscritti nel sistema ZeroGis”. Lo dice in una nota Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

“La mia richiesta – spiega -, formalizzata attraverso un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale in fase di approvazione del bilancio di previsione 2023, è diventata ora legge. Per quest’anno si parte in via sperimentale per monitorarne l’efficacia e andare poi a regime dal 2024. Il mio intento è stato quello di dare un ulteriore aiuto concreto a chi opera per la salvaguardia del nostro ambiente ed interviene in aiuto alle popolazioni in difficoltà”.

“Il denaro risparmiato dai gruppi potrà essere usato, ad esempio, per acquistare dispositivi di protezione individuale e attrezzature utili, per rafforzare il nostro sistema di Antincendio boschivo e di Protezione civile che è tra i migliori in Italia”, conclude Mai.