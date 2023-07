Bimba di tre anni azzannata dal pitbull del padre: piccola ricoverata al Gaslini

Genova. Bimba di tre anni era in casa con i nonni, quando il pitbull del padre l’ha azzannata alla testa. È successo nella serata di ieri in un’abitazione nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Subito sono stati chiamati i soccorsi.

Il cane fortunatamente non ha stretto la presa e le condizioni della bimba, portata in ospedale in codice giallo, non sono gravi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia locale che ha preso in custodia l’animale e lo ha portato al canile di Monte Contessa per un periodo di osservazione. L’uomo rischia una denuncia per omessa custodia dell’animale.