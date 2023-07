Bilancio Savona, polemica in commissione: “500mila euro in più per la discarica e incassi del teatro ridotti di 30mila euro”

Savona. Polemica in commissione consiliare ieri pomeriggio sulla pratica di assestamento di bilancio presentata dall’assessore Silvio Auxilia.

Il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) evidenzia alcune criticità: “Ci sono 500mila euro di aumento dei costi per il conferimento in discarica, un minor introito dalle multe di 198mila euro, sono aumentati di 100mila euro le spese per le mense e, invece, sono diminuiti di 30mila gli incassi del teatro”.

“E’ gravissimo che non si sappiano le ragioni dell’aumento dei costi per la discarica e che sia fuori controllo in soli 4 mesi anche perché la città mi sembra tutto fuorché più pulita”, ha commentato Orsi.

Per quanto riguarda le multe “inizialmente era stato previsto un ulteriore incasso di 600mila euro, ora invece ci troviamo con 200 mila in meno in soli 4 mesi: sbagliare così le previsioni non era facile, poiché è in corso un incremento notevole del personale di polizia municipale”. E Orsi prosegue: “Mi auguro che siano impiegate maggiormente nell’ordine pubblico e non ad elevare sanzioni come l’amministrazione ha chiesto con una previsione del +30% rispetto all’anno precedente”.

“Il caso di incassi per il teatro non è un buon segno, per nulla. Se la programmazione non è in grado di intercettare esigenze e gusti bisogna calibrare il tiro e trovare un giusto equilibrio perchè i cambiamenti, se repentini e non accompagnati, raramente producono benefici”.