Bilancio, il Pd: “Il consiglio regionale chiede al governo di rifinanziare il fondo affitti e morosità incolpevole”

Liguria. “In Liguria mancano 13 milioni di euro al fondo affitti e il rischio è di non dare risposte a oltre 10.000 famiglie nei prossimi mesi, per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che chiede alla giunta di sollecitare il governo a rifinanziare il fondo affitti e morosità incolpevole, per non accentuare le disuguaglianze e sostenere chi non ce la fa. Il tema del caro affitti è fondamentale per l’impatto notevole che il costo dell’abitare e l’emergenza abitativa hanno su molte fasce della popolazione, dagli studenti fuori sede alle lavoratrici e lavoratori fino ai pensionati. Un’emergenza nazionale, su cui però Fratelli d’Italia ha scelto di astenersi”. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.

“Ben 2,5 milioni di famiglie – aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti – spende per le spese abitative più del 40 percento del proprio reddito e i cittadini che vivono in affitto rappresentano il 20 percento della popolazione in Italia. Il caro-affitti impatta in modo più significativo sulle fasce e a medio-basso reddito e per questo un sostegno è indispensabile”.

“L’approvazione del nostro ordine del giorno da parte del consiglio regionale, nonostante l’astensione di Fratelli d’Italia – prosegue il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale – è un primo passo per chiedere di rifinanziare il fondo affitti, calcolandone gli stanziamenti in modo da coprire il bisogno crescente di sostegno economico per l’abitare; di riattivare il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e di aumentare lo stanziamento destinato al fondo dei fuori sede”.

“Un segnale importante per sollecitare il governo a fare qualcosa e rifinanziare una misura indispensabile per non incrementare le disuguaglianze”, concludono Garibaldi, Rossetti e Natale.