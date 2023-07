Bergeggi, due bagnanti rischiano di finire sulla scogliera: tratti in salvo

Bergeggi. Allarme nel primo pomeriggio di oggi a Bergeggi per due persone in difficoltà all’altezza di una scogliera sotto la via Aurelia. Un uomo e una donna sono stati soccorsi in tempo da personale dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e con il supporto del Soccorso Alpino, considerata la zona di intervento.

I soccorritori si sono prodigati con i mezzi nautici di soccorso: l’uomo è risalito autonomamente mentre la donna è stata recuperata con l’ausilio della moto d’acqua dei vigili del fuoco che, riuscendo ad avvicinarsi alla scogliera, l’ha tratta in salvo prima di un possibile impatto contro gli scogli.

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo-marine difficoltose, che stavano mettendo in serio pericolo le due persone.

Una volta raggiunta, la bagnante è stata posizionata a bordo della barella per il successivo trasporto in ospedale: fortunatamente, dopo le prime cure dei sanitari intervenuti sul posto, le sue condizioni sono andate migliorando e non destano particolare preoccupazione.

Solo paura e live stato di shock, invece, per l’uomo rimasto in balio delle onde assieme alla donna, con la corrente che ormai li stava portando contro la scogliera del tratto di mare.