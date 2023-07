Baseball, super remuntada della Cairese con Mondovì: biancorossi qualificati ai playoff

Cairo Montenotte. Domenica, in quel di Cairo Montenotte è andata in atto la decima giornata di campionato Serie C, con protagonisti Cairese e Mondovì.

È stata una grande partita, una di quelle che spiega la frase: “come si fa a non essere romantici con il baseball”. A spuntarla sono stati ancora una volta i valbormidesi, ma è l’andamento del match ad avere un qualcosa di speciale.

L’incontro parte subito con i liguri molto aggressivi sulle basi, infatti, nel corso del primo attacco, sono proprio loro a portarsi in vantaggio segnando i due punti iniziali. Qui, come all’andata, la partita ha un momento di flessione, nel quale le difese riescono ad arginare molto bene le mazze avversarie e a non concedere alcun punto.

Si arriva così molto velocemente al quinto inning, in cui la Cairese, poco concentrata, concede ai Monregalesi un punto che dà il la alla loro rimonta: nel corso dell’inning successivo, spinti dall’entusiasmo, sono proprio gli ospiti a segnare i due punti che valgono il temporaneo vantaggio.

A questo punto della partita chiunque ha sicuramente pensato che fosse finita, ma i cairesi, nel corso dell’ottavo inning riescono a trovare, complice un errore difensivo del Mondovì, il punto del pareggio. I tempi regolamentari si chiudono così sul 3 a 3.

Si va quindi agli extrainning, in questo momento della partita la tensione è altissima, così come adrenalina e nervosismo. Ed in questo contesto i piemontesi dimostrano il perchè della loro posizione in classifica, riuscendo a mettere in seria difficoltà la difesa cairese e a segnare ben 4 punti: 7 a 3 il punteggio.

Aleggia l’odore della prima sconfitta della capolista , 4 punti sono tanti … ancora una volta la Cairese non ci sta, non si molla di una virgola , e i giocatori biancorossi si rendono artefici di una bellissima e sofferta “remuntada” : con 2 out e ancora 4 punti da recuperare non si sono dati per vinti e con carattere, pazienza, e cuore hanno ribaltato il risultato segnando 5 punti in uno spettacolare ultimo inning. La partita si chiude tra la festa Cairese (matematicamente ai Playoff 2023) con il risultato di 8 a 7.

VITTORIA ANCHE PER GLI UNDER 15

Gli under 15 concludono la Regular Season con una doppia vittoria ai danni del Mondovì, con il punteggio di 20 a 7 il recupero di mercoledì in trasferta e con quello di 18 a 7 in casa domenica. La Cairese ritrova ordine e concentrazione , il monte funziona con Chiarlone che complessivamente realizza 13 eliminazioni, mentre in attacco Mascarino e Giusto trascinano la squadra a suon di valide da extrabase, seguiti da Gabbani , Punturieri e Bogliolo, mentre, in difesa, sempre più a proprio agio Sechi Giacomo, Baccino, Bertolini e Marchese .In coda alla gara casalinga si trova il modo di sperimentare soluzioni per il futuro e oltre all’inserimento ormai assodato di Sechi Giulio e Malatesta troviamo Baccino dietro al piatto e Sechi Giacomo sul monte e in odore di futuro il ritorno di Victor Flore e Anez Medina che fa sperare i biancorossi per un brillante finale di stagione.