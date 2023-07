Baseball: la Cairese soffre più del previsto sul campo degli Eagles Finale

Finale Ligure. Una domenica afosa di luglio, qualche buca di troppo; una partita calda quella tra Eagles Finale Ligure e Cairese, non solo per la temperatura che ha messo in difficoltà le due formazioni, ma anche e soprattutto in campo e sugli spalti. C’è molto nervosismo, il pubblico di casa contesta calorosamente l’arbitro e la squadra ospite non riesce a mantenersi neutrale.

Una partita che, se si guardasse la classifica, sarebbe dovuta essere dal risultato scontato. Ma che invece, per almeno la prima parte dell’incontro, ha mantenuto un inaspettato equilibrio.

I cairesi, probabilmente già focalizzati a settembre, hanno avuto non poche difficoltà ad ingranare e a macinare punti. Mentre, al contrario, i finalesi hanno saputo vender cara la pelle, seppur non impensierendo particolarmente la difesa cairese. Alla fine del quinto inning infatti la partita segnava il risultato di 2 a 1 per i padroni di casa, grazie ad un pop che sul lato corto del campo si trasformava in un doppio e grazie ad alcune sbavature della difesa biancorossa.

Da qui in poi è stata un’altra storia. Baisi, autore di dieci strike outs su dodici battitori affrontati, viene rilevato da Buschiazzo e poi dal giovanissimo Chiarlone e finalmente la reazione in attacco consente ai ragazzi cairesi di mettere a segno 6 punti al sesto; a Castagneto l’onere di chiudere la partita che finirà dopo 3 ore e 40 di gioco con la vittoria della Cairese per 13 e 4.

Sicuramente la peggiore partita giocata dalla capolista, che a fatica ha trovato lucidità e determinazione in un contesto sicuramente difficile e che ha faticato non poco a rimanere concentrata sul gioco.

Arriva quindi la dodicesima vittoria consecutiva dei cairesi che, nonostante la ormai matematica qualificazione alla fase successiva del campionato, non smettono di inanellare vittorie.

“Ottima, come si sottolineava, la prestazione di tutto il parco lanciatori, che ha imbrigliato le mazze degli Eagles, con 21 strikeout totali – sono le parole dei dirigenti cairese -. In ultimo i nostri più calorosi complimenti ai tre/quattro ragazzi che hanno tracciato il campo e lo hanno sistemato per potere giocare, sicuramente non aiutati da chi, sugli spalti, pensava ad altro”.

Prossimo appuntamento domenica 23 luglio, a Cairo Montenotte per l’ultima partita di regular season: la Cairese sfiderà i Brothers e proverà a chiudere questa stagione da imbattuta. E poi si penserà a preparare le sfide di settembre.

Il saluto a fine gara

Baisi, impeccabile sul monte