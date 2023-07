Precisazione

“Avviso pubblico per tutti i gestori di gas”, il sindaco di Borghetto: “Volantino affisso senza autorizzazione, nessun accordo con il Comune”

La precisazione del primo cittadino in merito ad un volantino affisso in città: "Iniziativa commerciale di un soggetto privato per la quale non sussiste nessun obbligo di adesione"