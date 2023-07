Autostrade: traffico da bollino rosso per il controesodo di luglio

Liguria. Quella di domani, domenica 30 luglio, si preannuncia una giornata difficile sulla rete autostradale ligure per i rientri dalle vacanze di luglio e per i consueti rientri dal weekend trascorso nelle località turistiche e della riviera.

Dopo il week end da bollino rosso per gli arrivi, nelle direzioni opposte, ecco il controesodo mensile.

Aspi ha reso noto che sulla tratta Savona-Genova della A10 traffico intenso dalle 13.00 alle 21.00, con un bollino rosso tra le 16.00 e le 19.00. Anche per le tratte di competenza di Autofiori in A10 si prevedono disagi tra Albenga e Finale Ligure, poi anche tra Feglino e Savona.

Sulla A26, in direzione Gravellona Toce, altro bollino rosso tra le 16.00 e le 19.00, ma già dalle 13.00 e fino a tarda sera le previsioni indicano congestionamento viario, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti in transito.

E ancora sulla A7 e A12 code e rallentamenti sulle direttrici liguri di collegamento autostradale.

Dunque, nonostante il piano estivo messo in atto nel periodo clou dell’estate, la mobilità sarà ancora una volta soggetta a criticità. Stesso discorso per la via Aurelia e la viabilità ordinaria, sulla quale Anas si è impegnata per la una parallela rimozione dei cantieri di manutenzione viaria.