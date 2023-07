Autostrade tra cantieri e incidenti: 8 km di coda tra Savona e Varazze

Liguria. Ancora una giornata difficile sulle tratte autostradali liguri a seguito di cantieri e incidenti, che hanno provocato inevitabili disagi alla viabilità.

Sull’autostrada A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona, è stato installato un cantiere che prevede una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta al km 28: questo per consentire le operazioni di ripristino della pavimentazione in seguito allo sversamento di olio idraulico – su entrambe le corsie di marcia – causato da un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante durante la notte.

Attualmente, nel tratto interessato, coda di 2 km tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Savona.

Ma la situazione più critica resta verso Genova, con una coda di 8 km tra bivio A10/inizio complanare Savona e Varazze.

Intanto da Aspi arrivano le previsioni di traffico per la giornata di domani, nella quale si prevede traffico da bollino rosso sulla A26 in direzione Genova Voltri tra le 7 e le 10 del mattino. Sulla A10 un aumento dei tempi di percorrenza, nella medesima fascia oraria, è previsto per la tratta autostradale tra Savona e Genova.