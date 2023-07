Autostrade e viabilità, code e rallentamenti sulla A10 tra Finale e Savona

Savona. Come preannunciato dalle previsioni di traffico dal pomeriggio di oggi code e forti rallentamenti per il controesodo di luglio e il consueto rientro dal week end nelle località turistiche della riviera ligure.

Ad ora la situazione vede una viabilità congestionata in particolare nel tratto tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova. In precedenza disagi nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno, con il flusso viario in progressivo aumento sulla A10. Nelle prossime ore si prevedono altre code nella tratta tra Varazze e bivio A10-A26.

Non sono mancate criticità anche nella direttrice opposta, a causa di un veicolo in avaria rimasto fermo sulla careggiata: un km di coda è stato segnalato tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia.

Intanto Aspi ha reso noto le previsioni di traffico per la giornata di domani, lunedì 31 luglio, con indicazioni che dovrebbero garantire normali tempi di percorrenza per automobilisti e veicoli in transito.

Traffico intenso ma senza particolari disagi sulla rete stradale gestita da Anas: previsto in serata incremento per i rientri del fine settimana, un fine settimana contrassegnato dal bollino rosso e caratterizzato dagli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza, con circolazione sostenuta in direzione delle località di mare e di montagna oltre che in uscita dai grandi centri urbani.

Come sulle tratte autostradali liguri, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti e in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha provveduto a rimuovere i cantieri presenti.

Si ricorda che il divieto di transito dei mezzi pesanti resterà in vigore fino alle 22:00 di oggi.