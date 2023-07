Autostrade, cantieri e veicoli in avaria: code fino a sette chilometri su A10 e A26

Liguria. In mattinata, sulla A10 Genova-Savona, in corrispondenza del bivio con la A26 Genova Prà-Gravellona Toce, si registrano sette chilometri di coda in direzione di Savona e tre chilometri di coda in direzione di del capoluogo ligure.

La causa, spiegano da Aspi, un veicolo in avaria – ora rimosso – che si è fermato sulla A26 all’altezza del km 2,6 verso Gravellona Toce. Sulla A26 in direzione nord, appunto, si registrano altri tre chilometri di coda tra Pra’ e Masone.

Nella tratta di competenza di Autofiori, circolazione viaria a rilento tra Albenga, Finale Ligure e Feglino, in direzione Savona, con code a tratti e consistente aumento dei tempi di percorrenza.

Sulla A7, tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord, ci sono altri quattro chilometri di coda per una riduzione di carreggiata dovuta ai cantieri.

Una mattinata difficile sulla rete autostradale ligure, dunque, dopo una domenica pomeriggio altrettanto complicata per via dei rientri.

Altri disagi e rallentamenti anche sul nodo autostradale genovese, per traffico intenso, in particolare sulla A10 tra Pegli e Genova Ovest e poi in uscita sulla stessa viabilità ordinaria.